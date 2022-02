S projektem „Už to roste, už to klíčí” přišla společnost Kaufland před třemi roky a za tu dobu otevřela nové komunitní zahrady u šesti svých prodejen. Ve spolupráci s Nadací Via rozšiřuje svůj projekt a vyhlašuje grantový program na podporu nových, ale i existujících komunitních zahrad.

„Jsou tomu už tři roky, co jsme jsme začali budovat na našich pozemcích vedle prodejen Komunitní zahrady. Chtěli jsme vytvořit místo pro setkávání lidí s možností si něco vypěstovat. Zájem o zahrady je ale tak velký, že jsme se rozhodli tento projekt dále rozšířit do dalších míst, kde působíme. Chceme podpořit místní komunity a být dobrým sousedem “ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland. Program vyhlašuje společně s Nadací Via. „Nadace Via už 25 let podporuje lidi, kteří ve svém volném čase proměňují zanedbané prostory svých měst a obcí na místa k sousedskému setkávání. V posledních letech sledujeme narůstající zájem o městské komunitní zahradničení a jsme rádi, že s podporou společnosti Kaufland si radost z vlastních bylinek, květin nebo zeleniny může užít ještě více lidí,“ dodává k tomu Hana Morávková, PR managerka Nadace Via.

Trend komunitních zahrad se v Česku zabydlel před pár lety a získává si víc a víc příznivců. Základní myšlenkou komunitních zahrad je aktivní využití opuštěných ploch, které si lidé společně upraví a následně si pak pěstují zeleninu, bylinky nebo třeba květiny. Zahrada pomáhá mezigenerační setkávání a přirozeně sdružuje lidi. Potkáte tu třeba sousedy, které jste léta znali jen od vidění.

O podporu v projektu Už to roste, už to klíčí mohou žádat existující komunitní zahrady, ale i začínající nadšenci, kteří chtějí založit zcela novou zahradu. V obou případech je ale nutné, aby zahrada byla umístěna v katastrálním území města, ve kterém se nachází prodejna nákupního řetězce Kaufland. O příspěvek až do výše 100 000 Kč se mohou zájemci hlásit až do 15. března na stránce www.nadacevia.cz/fond-kaufland/zahrady. (luk)