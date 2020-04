Znovu otevřeno pro veřejnost hlásí od pondělí 20. dubna útulek pro opuštěná zvířata v Rudolicích. Do teď byl totiž s ohledem na aktuální situaci, vládní nařízení a rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR v souvislosti s šířením koronaviru uzavřen.

Útulek pro opuštěná zvířata v Rudolicích hlásí, že má od pondělí 20. dubna otevřeno. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Zájemci o osvojení pejska tak už mohou pomalu chodit na obhlídku. A to v běžné otevírací době, tedy od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. (luk)