Ústecký kraj je oblastí, která je velmi významně zasažena těžbou hnědého uhlí, zhruba 400 kilometrů čtverečních. V následujících letech by se měla postupně ukončovat těžba dolu ČSA na Mostecku, Bílina, Libouš a Vršany - Šverma.

Ústecký kraj a jeho proměny. Vyplňte dotazník. | Foto: Archiv

Ze všech by měla postupně vzniknout jezera. Poslední zmiňované by se mělo, dle současných prognóz, začít napouštět v roce 2050. V ÚK by tak vzniklo 6 velkých jezer, včetně již funkčních jezer Most a Milada, která by měla být současně propojena splavnými kanály a region by se tak měl proměnit v soustavu jezer, viz příklad Lužických jezer v sousedním Německu. Jednalo by se tak o největší vodní dílo v Česku. V této souvislosti bych vás ráda požádala o 10 minut vašeho času, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku. Váš názor mě velice zajímá a těším se na vaše případné reakce v komentářích. https://uk-promeny-mesicni-krajiny.vyplnto.cz/