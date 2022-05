„Bedna je v podstatě simulátorem školy, kde chceme ukázat, jak by šlo vyučovat v budoucnosti. Jedná se o jakýsi multioborový vzdělávací prostor, který spojuje různé spřátelené projekty, od vzdělávání a osobního rozvoje, přes tvorbu videa, streamů a podcastů, fotografie, hudební produkce až po sport,“ vysvětlil Tomáš Hart z Educatoru.

Educator si klade za cíl přizpůsobit vzdělávání na školách potřebám 21. století. Tvůrci projektu už při jeho vzniku deklarovali, že chtějí, aby všechny školy měly rovný přístup k moderním metodám ve výuce a mohl se tak změnit celkový přístup ke vzdělávání. Snahou je propojit technologie s praxí i trhem práce a školy by tak lépe připravovaly žáky a studenty pro reálný život. „Máme vzdělávací prostory, showroom technologií, podcastové studio, event space, nahrávací studio. V podstatě veškeré zázemí, abychom poznatky, které získáme v rámci svých aktivit, dokázali smysluplně propojit a předat dál,“ doplnil Hart.

„Potenciál Educatoru je ohromný a nám se tato myšlenka nesmírně líbí. Naše firmy se rozrůstají do nových oborů a začínáme potřebovat odborníky, které tradiční školství ne vždy dokáže vychovat. Educator na to jde jinak a snaží se nabídnout jiné formy vzdělávání pro zaměstnávání budoucnosti, což je trend, který nám dává smysl a chceme ho podporovat," naznačila Gabriela Sáričková Benešová, ředitelka HR a komunikace Sev.en Energy.