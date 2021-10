Úspěchy badmintonistů v kategorii do 15 let

Badmintonistka BK TJ Baník Most Tereza Grznárová startovala na turnaji nejvyšší kategorie – Grand Prix „A“ v Pardubicích. Vyzkoušela si kategorii U15, do které bude oficiálně patřit až v příštím roce. Starších hráček se nezalekla a přivezla si dělené třetí místo ze singlu a druhé místo ze smíšené čtyřhry, kterou odehrála s Jakubem Klokanem ze Super Stars Most.

Badmintonisté Baníku Most startovali na turnajích v Pardubicích a v Liberci. | Foto: BK Baník Most