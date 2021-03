Ulici ČSA v Mostě teď ještě čeká frézování vozovky

Čtenář reportér





Motoristé, pozor! Od 1. do 12. března proběhnou opravy komunikace v ulici Čsl. armády v Mostě, a to ve směru od Chomutovské ulice k ulici A. Jiráska. Město Most se řidičům omlouvá za dosavadní technický stav vozovky v ulici ČSA.

Ulici ČSA v Mostě teď ještě čeká frézování vozovky. | Foto: Město Most