Konferenci s názvem „New Security Landscape” in Europe? Challenges and Consequences for Military and Society společně uspořádali Swedish Center for Studies of Armed Forces and Society a stockholmská Södertörn University.

Dr. Laštovková se zapojila do sekce, která řešila problematiku novodobých válečných veteránů, tedy těch, kteří se účastnili zahraniční mise od roku 1990. Ve svém příspěvku shrnula dílčí výsledky projektu VETCARE, financovaného z programu TA ČR SIGMA, který FSE UJEP řeší společně s Univerzitou obrany. Představila komplexní přístup k péči o válečné veterány, vycházející z reálných potřeb českých veteránů, seznámila účastníky s poznatky z dotazníkových šetření realizovaných v uplynulých letech mezi různými skupinami veteránů a výsledky analýzy rozhovorů s profesionály, kteří s nimi pracují.

„Pro úspěšnost našeho projektu je nedocenitelné, že můžeme diskutovat dílčí výzkumné kroky se zahraničními kolegy. Poslouchat příspěvky expertů ze zemí, z nichž leckteré mají v péči o veterány již desetileté zkušenosti, je nesmírně motivující a inspirující. Současně je skvělé vidět, že se nám podařilo úspěšně se zapojit a ve výzkumné práci jsme zahraničním odborníkům důstojnými partnery,“ uvádí dr. Laštovková, která je hlavní řešitelkou projektu.

Klíčové aspekty práce s veterány v jednotlivých zemích byly tématem i dalších příspěvků, které nejen zmiňovaly rozdíly v přístupu i v kulturním a společenském kontextu, ale také odkrývaly a pojmenovávaly související společenské problémy. Řečníci zároveň poukazovali na problémy, které jsou při řešení situace novodobých válečných veteránů společné napříč evropskými státy i ozbrojenými složkami NATO, především na obtíže vznikající při odchodu veteránů z vojenské služby a s tím spojené problémy s hledáním práce. Dalším zásadním řešeným tématem byla práce s rodinami válečných veteránů a jejich podpora nejen po dobu nepřítomnosti člena rodiny, ale i po jeho návratu.

„V programu mne zaujaly příspěvky, které otevíraly v českém kontextu zcela nová témata, například tzv. morální zranění. Tedy situaci, ve které voják musí řešit etické dilema a rozhodovat se v, z morálního hlediska, nejasné situaci. Například když se do realizace plánované vojenské akce v terénu ‚připletou nezletilí civilisté‘,“ říká se zaujetím dr. Laštovková.

Podněty z konference využijí řešitelé i v připravované metodice pro pracovníky nově vzniklé Agentury pro podporu válečných veteránů zřizované Ministerstvem obrany ČR.

Mgr. Jana Kasaničová