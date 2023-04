Uhelného safari a Energytour vstupují do nové sezony

Zájemci z řad veřejnosti se opět budou moci podívat do provozů a prohlédnout si rekultivované plochy kolem těžebních lokalit skupiny Sev.en. Své brány otevřou rovněž elektrárny a teplárny patřící do stejné skupiny. Kdo chce na vlastní oči vidět, jak se vyrábí energie a co všechno se musí stát, než se rozsvítí žárovka, může se vydat na exkurzi do Elektrárny Chvaletice nebo do Elektrárny Počerady, nově také do Teplárny Zlín a Teplárny Kladno.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Uhelné safari na Mostecku. | Foto: Deník, se svolením uhelnesafari.cz/Sev.en Energy Group

Prohlídku aktivního lomu případně rekultivace si zájemci mohou zajistit na www.uhelnesafari.cz. Systém rezervací už je spoštěný. Vybírat mohou z exkurzí do lomu Vršany nebo lomu ČSA a na rekultivace obou lomů v květnu a červnu. Další termíny bude možné rezervovat od 1. června. V květnu a červnu jsou rovněž připravené exkurze za zvýhodněné vstupné pro školní kolektivy. Rezervační systém na exkurze v elektrárnách a teplárnách je připraven na www.energytour.cz. Zájemci mohou volit z termínů od června do září. Během exkurze do elektráren a tepláren návštěvníci uvidí, jak se vyrábí energie, kde je srdce elektrárny a jakou cestou se do kotle dostává uhlí z lomů na severu Čech. Zjistí také, že elektrárny jsou domovem pro dravé ptáky a v okolí elektráren žijí ohrožené druhy zvířat. Dozví se, co je blackout a jak pracují elektrárny v ostrovním provozu. V rámci Uhelného safari si návštěvníci mohou vybrat ze dvou tradičních tras, které vedou až na samé dno těžební jámy lomů Vršany a ČSA. Při cestě terénním vozidlem je čeká pohled na gigantické těžební stroje. Příjemná podívaná čeká na ty, kteří si vyberou rekultivační trasu. Zvolit mohou mezi rekultivacemi lomu ČSA a lomu Vršany. Obě vedou místy, kam se v mnoha případech veřejnost nemá šanci podívat, protože zde obnova krajiny po těžbě ještě neskončila. Rekultivace je proto možné sledovat od samého začátku. Na obou trasách čeká návštěvníky setkání se vzácnými i ohroženými druhy zvířat, především ptáků. Při troše štěstí přeběhne přes cestu stádo muflonů či jelenů a slyšet mohou dokonce i slavíka. Pro nejmenší je určeno Baby safari. Děti i jejich rodiče budou mít celý lom ČSA jako na dlani při návštěvě vyhlídky v areálu společnosti. Uvidí i velkostroje, zblízka jen ty odstavené. Z lomu se přesunou do Podkrušnohorského technického muzea Most - Kopisty, kde bude pro účastníky exkurze připravena interaktivní prohlídka. Galerie 21 fotografií › Nabídku Uhelného safari rozšiřují dvě speciální trasy. Cyklotrasa 7EKO TRACK vede rekultivovanou krajinou Mostecka. Cyklisté projedou novodobou divočinou, kde stojí za to chvíli zůstat a rozhlédnout se. Jednotlivá zastavení jsou označena QR kódy, které odvedou přímo do interaktivní mapy. Ve spolupráci s firmou FlyHeli.cz Uhelné safari připravilo také prohlídku rekultivací z ptačí perspektivy. Objednat si můžete lety vrtulníkem a z výšky uvidíte nejen aktivní lomy, ale především zcela proměněnou krajinu dřívějších hnědouhelných lomů, která se po rekultivacích vrací zpět přírodě. V loňském roce vyjely terénní vozy do lomů a na rekultivace v rámci Uhelného safari 185krát a vyvezly bezmála tři tisíce turistů. Napsala Eva Maříková