Zdroj: Sev.en Energy

Kromě tradičních okruhů po těžebních lokalitách ČSA a Vršany, přibyly letos do nabídky zcela nové trasy. Jedná se o rekultivační trasu ČSA, kdy návštěvníci zavítají na velmi zajímavá místa, která souvisejí s obnovou krajiny po těžbě v okolí tohoto povrchového lomu. Podobně je koncipována i rekultivační trasa Vršany. Obě vedou místy, kam se v mnoha případech veřejnost ještě nemá šanci podívat, protože zde obnova krajiny po těžbě dosud neskončila. Návštěvník rekultivací tak bude mít jedinečnou možnost prohlédnout si, jak vypadají rekultivace od úplného počátku. Do nabídky exkurzí se vrací také Babysafari určené pro rodiny s dětmi od šesti let věku. Užít by si ho měli jak rodiče, kteří si budou moci prohlédnout těžební techniku, tak i děti, které se zatím budou bavit v Podkrušnohorském technickém muzeu. Speciální rekultivační trasa bude určena pro školy i odbornou veřejnost. V tomto případě je nutná vlastní doprava. Zajištěn bude pouze průvodce a konkrétní náplň exkurze jim bude upravena na míru. Důležité je zmínit, že nové trasy se v rezervačním systému Uhelného safari objeví až od prázdnin. „Během sezony je pro veřejnost vyčleněn jen pevně daný počet termínů. Abychom uspokojili co nejvíc zájemců, vyčlenili jsme speciální květnové a červnové termíny pro školy,“ připomněla Gabriela Sáričková Benešová. Rezervace budou probíhat výlučně prostřednictvím webových stránek Uhelného safari, jak už je veřejnost zvyklá.

„Nabídku Uhelného safari jsme se snažili rozšířit i o další doprovodné aktivity, které si návštěvníci regionu mohou užít kdykoli. Jde například o novou cyklotrasu 7EKO Track. V rámci spolupráce s firmou FlyHeli si zájemci budou moci prohlédnout rekultivace z ptačí perspektivy,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová.

Uhelné safari v roce 2019 oslavilo desáté výročí. Od vzniku tohoto projektu navštívilo Mostecko 26 000 lidí z ČR i ze zahraničí.

Eva Maříková – manažerka komunikace Sev.en Energy