U napouštěcího objektu jezera Most začaly výkopové práce

Čtenář reportér Čtenář

Přinášíme upozornění pro návštěvníky jezera Most. Rádi bychom Vás upozornili, že včera, tedy ve čtvrtek 20. ledna byly zahájeny výkopové práce a následně bude provedena provozní údržba potrubí pro dopouštění vody do jezera Most.

U napouštěcího objektu jezera Most začaly výkopové práce. | Foto: Jezero Most