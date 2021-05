Kdo je také milovníkem Dračích lodí na Matyldě a nemá kde trénovat? Máme pro vás dobrou zprávu.

Týmy Dračích lodí budou moci potrénovat na jezeře Most. | Foto: Archiv

Pokud to epidemiologická situace dovolí, můžete potrénovat také na jezeře Most, kam byly dovezeny dva kusy dračích lodí. Už nyní se můžete informovat a předběžně objednat. Pokud se chcete dostat do formy, natrénovat si jízdu na dračí lodi a vyhrát zářijový závod na Matyldě tak Vám k tomu umí pomoci .V případě zájmu najdete kontakty například na webu www.matylda.fun