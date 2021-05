Další den Týdne péče o duši je za námi. Od 11 hodin se z divadla linul zpěv naší zpěvačky Ivy Boušové, ve 12 vyrazili Rumcajs a Manka do školky pro Cipíska a spolu s ním pak prošli město a potěšili kolemjdoucí.

Týden péče o duši provozují i herci Docela velkého divadla Litvínov. | Foto: DVD Litvínov

Potom museli herci rychle na zkoušku, která skončila až v 19 hodin. No, tak co s načatým večerem? Ano, obléknout se do mušketýrských kostýmů a vyrazit si nakoupit do Tesca . Po nákupu si pak D´artagnan zašermoval s mušketýrkem a dostalo se jim po dlouhé době opět toho nádherného zvláštního zvuku zvaného “potlesk” od přihlížejících diváků, kterým kultura chybí tak, jako nám.