V SVČ Most proběhlo také čtvrté kolo druhé ligy družstev. Tým SHL CorroTech Litvínov nejprve remizoval 2:2 se Žďárem nad Sázavou. Poté v derby vysoko porazil BHC StarColor Most 6:0 a nakonec vyhrál 5:2 odvetu se Žďárem. Mosteckému celku se dařilo méně. Kromě utkání s Litvínovem prohrál i první duel proti Žďáru nad Sázavou 2:4. Teprve v závěrečném zápase proti stejnému soupeři si připsal body po vítězství 6:3. Další zápasy druhé ligy se souběžně hrály na druhé straně republiky v Dobré.

2. liga družstev – výsledky 4. kola: BHL Žďár nad Sázavou - BHC StarColor Most 3:6, SHK Kadolec - Sokol Střelice 0:7, BHK IQ Boskovice - BHC Dobrá 0:4, SHK Kadolec - BHK IQ Boskovice 3:3, BHL Žďár nad Sázavou - SHL CorroTech Litvínov 2:5, Sokol Střelice - Dragons Modřice “B” 6:3, BHK IQ Boskovice - Dragons Modřice “B” 4:2, BHC Dobrá - Sokol Střelice 2:6, BHC StarColor Most – BHL Žďár nad Sázavou 2:4, BHK IQ Boskovice - SHK Kadolec 6:1, BHC Dobrá - Dragons Modřice “B” 3:4, BHC StarColor Most - SHL CorroTech Litvínov 0:6, SHL CorroTech Litvínov – BHL Žďár nad Sázavou 2:2, BHC Dobrá - BHK IQ Boskovice 2:5, Sokol Střelice - SHK Kadolec 3:2

2. liga družstev – průběžná tabulka: 1. BHK IQ Boskovice 16 bodů / 10 zápasů, 2. Sokol Střelice 14 / 7, 3. SHL CorroTech Litvínov 12 / 11, 4. BHC StarColor Most 12 / 11, 5. Dragons Modřice „B“ 11 / 9, 6. Orel Bohunice 10 / 6, 7. BHL Žďár nad Sázavou 8 / 12, 8. BHC Dobrá 6 / 11, 9. SHK Kadolec 1 / 11

Letní pohár StarColor: 1. Pavla Mišíková (BHC Most), 2. Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most), 3. Martin Schlosser (Sharks 4. ZŠ Most), 4. Matyáš Vaníček, 5. Marek Těšitel (oba BHC StarColor Most), atd.

Jakub Hasil