Máme za sebou první ročník turnaje v deskových hrách - DeskOFFky 2020. Deštivé počasí přilákalo mnoho nadšenců na celodenní klání v Oblastní muzeum a galerie v Mostě, kde si vyzkoušeli mnoho her a užili si skvělé atmosféry. Hráči se utkali v miniturnajích a velkém turnaji o hodnotné ceny, kde rivalita byla znát, ale vítěz mohl být jen jeden.

DeskOFFky v Oblastní muzeum a galerie v Mostě | Foto: Rotaract club Most

Velké díky patří vám všem, co jste dorazili a strávili den hraním deskových her s námi! Doufáme, že se nám podařilo založit novou tradici a DeskOFFky se vrátí i v následujícím roce! Byli bychom moc rádi, kdybyste se s námi podělili o vaše zážitky a poradili nám, co bychom mohli ještě zlepšit pro budoucí ročníky!