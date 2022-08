Startovné bylo 2 000 korun za celý tým, bez ohledu na počet hráčů v týmu. Platilo se elektronicky před turnajem. Také tentokrát šla většina výtěžku ze startovného půjde na dobrý účel. Hlavním partnerem celé akce byla společnost Sportovní hala Most. Přihlášené týmy: Rotaract club Most, Statutární město Most, Skauti, Mostecký sypači, FBK Pod Pohádkou, Snipers, Kamení, FBK Prty.

Velká gratulace patří týmu Mostecký sypači, který obhájil titul z loňského ročníku. Na druhém místě skončil FBC Snipers a bronz získal tým Kamení.

Již potřetí jsme spojili síly s charitativním projektem Konto našeho srdce, jehož prostřednictvím pomáhá hokejový klub HC Verva Litvínov. Konto našeho srdce zdvojnásobí výtěžek ze startovného a díky tomu společná pomoc dosáhne celkové částky 25 470 korun. Uvedená částka bude použita zejména na uhrazení neurorehabilitačního programu v lázních Klimkovice v hodnotě 17 470 Kč pro malou Karolínku. Dále bude nakoupeno 5 kusů senzorů v hodnotě 8 000 Kč pro Diahelp, který pomáhá diabetickým dětem a jejich rodinným příslušníkům. U Karolínky došlo vzhledem k nedostatku kyslíku při porodu k rozsáhlému a trvalému poškození mozku, na jehož základě vznikla dětská mozková obrna všech končetin, hypotonie trupu a epilepsie. Karolínka je na základě zdravotního postižení plně odkázána na pomoc druhé osoby. Velké díky patří i dalším partnerům, kteří darovali věcné ceny: Statutární město Most, Yanfeng, UniCredit Leasing, Bombusenergy a Vitar. (luk)