Toto specifikum mistrovství světa Superbiků se rozhodli mostečtí organizátoři podtrhnout dvěma různými designy trofejí pro sobotní a nedělní závody. V obou případech se ovšem jedná o práci českých designérů a sklářů.

V sobotním závodě získají nejrychlejší jezdci trofeje, které jsou oslavou tradičního českého sklářského umění. Jejich vzhled navrhl designér David Sobotka a se svým týmem vytvořil sklářský mistr Jiří Pačinek, který patří mezi nejvýznamnější současné umělecké skláře české i evropské scény a během své kariéry se podílel například na trofejích pro Tour de France.

Trofej pro sobotní jízdu tvarem svého těla odkazuje na dynamicky se proměňující skupinu jezdců na závodním okruhu a linie ve vrchní části trofeje svou rotací navozují dramatičnost závodu. Hlavním prvkem trofeje jsou imaginární kola závodního motocyklu. Na výrobu trofejí pro jezdce na první a druhé pozici bylo použito čiré křišťálové sklo, kombinované se zlatou a stříbrnou slídou, zatavenou mezi dvě vrstvy skla. V trofeji pro třetího v pořadí byl použit měděný prášek, který díky teplotní proměně vytvořil bronzový efekt. Těla trofejí i kola usazená na nich jsou vyfouknuta do dřevěných forem a do konečné podoby je doladilo ruční broušení a leštění skla.

Vítězové nedělních závodů budou oceněni trofejemi, které ukazují moderní tvář sklářského designu, přestože vznikaly ve sklárně s dvousetletou tradicí. Jejich vzhled navrhla mezinárodně oceňovaná designérka Lucie Koldová, která je držitelkou ocenění Red Dot a v roce 2020 získala nejvyšší tuzemské ocenění Grand designér roku cen Czech Grand Design. Realizaci trofejí zajistila Sklárna Janštejn, která se zabývá výrobou osvětlovacího skla a fouká pro firmu BROKIS, jejíž originální kolekce navržené předními českými i zahraničními designéry získávají ocenění po celém světě.

Tvar trofejí pro nedělní závody superbiků je inspirován pomyslnými řídítky motocyklu. Na výrobu těl těchto trofejí bylo použito čiré křišťálové sklo. Každé tělo v sobě nese zlatou, stříbrnou nebo bronzovou trubici.

V pořadí šesté kolo závodů seriálu MOTUL FIM Superbike World Championship 2022 bude AUTODROM MOST hostit ve dnech 29. až 31. července. Fanoušci se mohou těšit na souboje elitních jezdců a nebudou chybět ani čeští zástupci. Kromě stabilních účastníků Olivera Königa s Ondřejem Vostatkem uvidíme také pět českých jezdců, kteří startují na divokou kartu a budou tak moci poměřit své síly se světovou špičkou.

Pod oficiálním názvem Prosecco DOC Czech Round nabídne poslední červencový víkend v Mostě závody série WorldSBKs nejrychlejšími produkčními motocykly značek Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda a BMW. Kromě nich pak budou probíhat i závody tříd WorldSSP, WorldSSP300, Evropský pohár Yamaha R3 bLU cRU a Northern Talent Cup.

Fanoušci se mohou vedle samotných závodů těšit i na řadu doprovodných akcí a atrakcí, z nichž lze zmínit vystoupení kaskadéra Martina Krátkého, velkoplošné obrazovky a show promotéra na diváckém svahu.

Autodrom Most návštěvníkům navíc nabídne vstup do paddocku a procházku po pit lane s autogramiádou jezdců v ceně vstupenky. Potěšit může určitě i to, že návštěvníci do 18 let mají vstup zdarma. Vstupenky na tuto výjimečnou akci lze zakoupit on-line: www.superbike-most.cz.

Radek Laube - mluvčí Autodromu Most