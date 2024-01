Tříkrálová sbírka na Mostecku vynesla přes 280 tisíc korun

V období od 1. do 14. ledna se konal již 24. ročník Tříkrálové sbírky, tradiční charitativní akce, kterou pořádá Charita Česká republika. Charita Most se do koledování zapojila v mnoha městech a obcích - např. v Mostě, Duchcově, Litvínově, Jirkově nebo Oseku.

Tříkrálová sbírka na Mostecku. | Foto: Se svolením Lucie Jehličkové

Po skončení Tříkrálové sbírky následovalo rozpečetění kasiček a sečtení vybraných finančních prostředků. Dobrovolníci v průběhu sbírky vybírali do 103 kasiček, do nichž lidé přispěli celkovou částkou 265 858 Kč. Dalších 18 167 Kč přispěli dárci online formou. Tento výsledek nemusí být ještě konečný, protože online koleda běží až do konce ledna. V současné chvíli je v celé České republice rozpečetěno zhruba 70% všech kasiček. Už teď je však jisté, že výsledek Tříkrálové sbírky 2024 přesáhne částku 130 milionů korun. Lucie Jehličková