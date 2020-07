Co bylo jinak než předchozí roky: Příměstský tábor vždy probíhal v podobě jedné velké skupiny, kterou tvořilo 25 až 30 dětí, pod dozorem 3 až 5 knihovníků.

„Tento rok jsme netušili, zda tábor vůbec proběhne. Plánovali jsme ho během nouzového stavu a nevěděli jsme, jestli děti budou muset mít pořád roušky a kolik jich bude moci být pohromadě. Rovněž jsme byli zvyklí navštěvovat bazény, což bylo opět velmi nejisté, zda budou otevřeny a za jakých podmínek,“ popsal situaci vedoucí dětského oddělení Vladimír Kraft.

Akce se nakonec uskutečnila, ale s několika změnami. Děti byly rozděleny do dvou patnáctičlenných skupin, které se navzájem nikdy nestřetly. Výlety nesměřovaly do bazénů a podobně, ale do přírody a otevřených prostor. Malí výletníci se podívali například do 3D bludiště v Oseku, na hrad Rýzmburk, na Klíny nebo si protáhli nohy během více než patnáctikilometrové túry z Nového města v horách cestou do Oseka na autobus domů.

Jak své dítě přihlásit na příští Příměstský tábor: Místa na akci Příměstský tábor se vždy rychle plní. Pokud chcete, aby se i Vaše dítě zúčastnilo, kontaktujte Městskou knihovnu Litvínov již v lednu následujícího roku, nebo pište na e-mail: kraft@knihovna-litvinov.cz.

Vladimír Kraft - vedoucí dětského oddělení Městské knihovny v Litvínově