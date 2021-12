V prestižní kategorii mužů zvítězil Jakub David z Boskovic. Zopakoval tak svůj triumf z roku 2017, kdy se mistrovství konalo rovněž v SVČ Most. Z místních zástupců byl nejlepší překvapivě, ale zaslouženě Jozef Matuščín (BHC Most) na osmém místě. V elitní desítce jej na devátém místě doplnil Ondřej Frýba (BHC StarColor Most).

V kategorii žen po dramatickém průběhu soutěže vyhrála Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most). Pro mosteckou hráčku šlo o druhou zlatou z mistrovství ČR, tu první získala ještě v kategorii mladší žáci před šesti lety.

V mládežnických kategoriích, na jejichž organizaci přispěl i Ústecký kraj, měli mostečtí hned několik medailových želízek. Mezi juniory bral Jan Matuščín (BHC StarColor Most) bronz. V kategorii mladších žáků suverénní jízdou vyhrál Dalibor Sem (BHC StarColor Most). Drama se šťastným koncem pro mostecké se konalo mezi staršími žáky. Vítěz Českého poháru a favorit soutěže Marek Těšitel (BHC StarColor Most) začal špatně, po dvou zápasech byl bez výhry, s jediným bodem za remízu. Poté ale následovalo pět výher a mistrovský titul. Stříbro v téže kategorii vybojoval Oliver Čermák (SVČ Most). Poprvé byla do programu zařazena kategorie veteránů, jediná, v níž mostečtí neměli zastoupení. Vyhrál Jaromír Foltýn st. (Prague NHL).

Historie air-hockeyových šampionátů je oproti šprtci mnohem kratší. Letos se tituly udělovaly popatnácté. Při neúčasti vítěze Českého poháru a obhájce titulu týmu SHL Brno v soutěži družstev zvítězili Gunners Břeclav. Další tituly zůstaly v Mostě díky Aleně Laštůvkové, Karlu Langovi a Lukáši Doležalovi. Všichni tři si tím zajistili účast na mistrovství Evropy 2022. Nečeká je ale tentokrát žádné velké cestování. Evropský šampionát se bude hrát v červnu v Modřicích u Brna.

41. mistrovství ČR - billiard-hockey šortec – medailová umístění:

MUŽI – 1. Jakub David (BHK IQ Boskovice), 2. Simon Kaňa (Gunners Břeclav), 3. Pavel Alexandrov (Šprtmejkři Ostrava).

ŽENY – 1. Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most), 2. Milada Vančurová (Prague NHL), 3. Michaela Stix (Šprtmejkři Ostrava).

VETERÁNI – 1. Jaromír Foltýn Sen., 2. Karel Racek, 3. Roman Juříček (všichni Prague NHL).

JUNIOŘI – 1. Jan Doležal (Gunners Břeclav), 2. Adam Kuráň (BHC Dobrá), 3. Jan Matuščín (BHC StarColor Most).

STARŠÍ ŽÁCI – 1. Marek Těšitel (BHC StarColor Most), 2. Oliver Čermák (SVČ Most), 3. Marek Švéda (Šprti Mutěnice).

MLADŠÍ ŽÁCI – 1. Dalibor Sem (BHC StarColor Most), 2. Alex Rusnok (Gunners Břeclav), 3. Michal Mokruša (Šprti Mutěnice).

15. mistrovství ČR – air-hockey – medailová umístění:

MUŽI – 1. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 2. Ladislav Šustáček (SHL Brno), 3. Simon Kaňa (Gunners Břeclav).

ŽENY – 1. Alena Laštůvková (Lejdýs Most), 2. Lada Semová (SVČ Most), 3. Kateřina Doležalová (Lejdýs Most).

JUNIOŘI – 1. Karel Lang, 2. Petr Kusý Jun. (oba Mladé pušky Most), 3. Jakub Svoboda (SVČ Most).

DRUŽSTVA – 1. Gunners Břeclav, 2. Crazy Team Most, 3. Optima Girls.

Jakub Hasil - BHC Most