Plavání mi tolik nechutnalo, a tak lezu z vody na 8. místě se ztrátou více jak minuty na první plavce. Na kole se mi postupně podařilo dostat až na třetí místo za Honzu Volára (později vítěz) a Lukáše Kočaře (2.místo). Do depa přijíždím na děleném 3. - 4.místě.

Na finální třetí místo se dostávám hned na prvním kilometru běhu, a to si již držím až do cíle.

Sám jsem byl překvapený, jak dobře se mi jelo, i přes to, že to byl letos můj první triatlonový závod. A třešničkou je samozřejmě 3. místo na Mistrovství ČR, a to v disciplíně, kterou úplně tak neovládám. Nebo?

Další zastávkou bude poloviční IM Pilman za dva týdny, kde už to budou jiný bomby.

Jakub Langhammer – Krušnoman Triathlon Team Litvínov