Tovje v hereckém nebi. Za Miroslavem Středou…

Mnohý z mosteckých divadelních příznivců mohl mít dojem, že herec Miroslav Středa, jenž opustil pozemský život po dlouhé nemoci dne 30. října letošního roku, patřil vždy do uměleckého souboru Městského divadla v Mostě. Tak výrazně se svými rolemi zapsal do dění na mosteckém jevišti a do povědomí zdejšího publika.

Tovje v hereckém nebi. Za Miroslavem Středou… | Foto: Městské divadlo v Mostě