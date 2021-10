Během vrcholného motoristického víkendu (9. – 10. října) budou diváci vedle exhibičních jízd Tomáše Engeho moci shlédnout také závod světového poháru cestovních vozů FIA WTCR, šampionát vytrvalostních motocyklů FIM EWC, závod série Seyffarth Audi R8 Cup a historický Sutnar/Krattner Memorial.

„Start ve Formuli 1 znamenal nejen pro mě, ale pro celý český motorsport dosáhnutí nejvyšší mety. Byl to velký svátek a také proto je výročí dvaceti let od startu skvělá příležitost si tuto nádhernou událost připomenout a vidět opět českého pilota za volantem Formule 1,“ vzpomíná Tomáš Enge na svůj debut v F1 a na to co ho vedlo k uspořádání oslav.

Do svého prvního závodu ve Formuli 1 odstartoval 16. září 2001 na italském autodromu Monza. Tři Velké ceny odjel Tomáš v týmu PROST čtyřnásobného Mistra Světa F1 Alaina Prosta s formulí označenou AP 04.

Identický vůz bude k vidění i v Mostě a Tomáš s ním v rámci oslav obkrouží v průběhu nedělního programu dva stinty na autodromu. Diváci tak budou mít jedinečnou příležitost setkat se s Engem nejen osobně, ale vidět ho i na trati za zvuku jeho desetiválcové formule.

Exhibiční jízda se uskuteční v rámci nedělního programu. Zajímavou podívanou ale slibuje celý závodní víkend. Už v pátek se jede první závod doprovodné série Seyffarth Audi Sport R8 LMS Cup. Sobota je vyhrazena pro finálový šestihodinový vytrvalostní závod mistrovství světa motocyklů. Čeští fanoušci budou moci fandit hned několika domácím jezdcům v čele s Karlem Hanikou, Filipem Salačem a Oliverem Königem. Vrcholem víkendu bude pro mnohé neděle, během níž se pojedou dva závody světového šampionátu cestovních vozů WTCR (Petr Fulín s divokou kartou), druhý závod Seyffarth Audi Sport R8 LMS Cup, historický Sutnar/Krattner Memorial a již zmiňované exhibiční jízdy F1 Tomáše Engeho.

Zvýhodněné vstupenky jsou k dostání v předprodeji na webu www.autodrom-most.cz, možnost zakoupit vstup za plnou cenu bude pak i na místě v průběhu celého víkendu.

Radek Laube - PR manažer a tiskový mluvčí společnosti Autodrom Most