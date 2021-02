Počítačová grafika - digitální fotografie - kresba a pokročilé úpravy i vzájemné provázání technik. To vše je letos předmětem závěrečných a absolventských prací studentů, kteří u mne letos budou končit, teď se pilně připravují k přijímačkám na VŠ, dávají dohromady svá portfolia, píší motivační dopisy a další.

Radim Fiala - z celku Citadela. | Foto: ZUŠ Litvínov

Letos je to všechno moc jiné a ztížené. O to víc si vážím toho, že pracují, komunikují a že jim mohu poradit, občas i pomoci něco dořešit atd. To všechno, co připravují, bude snad i na naší již tradiční Absolventské výstavě našeho oboru. Tedy pokud bude šance ji uspořádat. Moc si to přeji.