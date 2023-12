Policisté územního odboru Most a zástupci Střední školy technické byli spolupořadatelé soutěže „Běhu do policejních schodů,“ který proběhl v pátek 8. prosince. V budově 14 patrového ředitelství se sešly týmy studentů bezpečnostně právních oborů, aby mezi sebou změřily síly.

Společná fotka po Běhu do policejních schodů v Mostě. | Foto: Policie ČR

Soutěžní družstva byla tříčlenná, ve skupině musela být minimálně jedna žena. Cíl pro závodníky zněl jasně. Co v nejkratším čase vyběhnout 14 patrovou budovu, která čítá 308 schodů. Každý z účastníků měl dva pokusy na to, aby zdolal vrchol policejního ředitelství. Pro každého jednotlivce bylo připraveno na posilněnou občerstvení. Ve volné chvíli mohli studenti získat informace o policejní práci nebo o podmínkách k přijetí do služebního poměru.

Z mosteckých škol se účastnili žáci Střední školy technické i Střední školy diplomacie a veřejné správy. Ze sousedního chomutovského okresu to byly dva týmy Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy. Pozvání přijali i soupeři z ústeckého Trivisu nebo z pražské Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, ale i z Bezpečnostně právní akademie. Z nejvzdálenějšího místa dorazily dva týmy ze Střední průmyslové školy a Střední odborné školy ve Dvoře Králové nad Labem.

Zdroj: Youtube

Ti nejrychlejší jednotlivci, ale i družstva si převzali z rukou ředitele územního odboru Most plk. Mgr. Jiřího Volprechta a zástupců spolupořádající školy věcné dary včetně medaile. Nejkratší čas z řad chlapců (ústecký Trivis) se zastavil na neuvěřitelné jedné minutě a dvou vteřinách. Hned vzápětí soutěžící z SŠDVS Most a BPA Praha. Nejrychlejší zástupkyně studentek (SPOŠ Dvůr Králově n/Labem) doběhla do cíle ve skvělém čase jedna minuta a dvacet pět vteřin. Následovali žákyně z VOŠZ a SZŠ Praha a SPOŠ Dvůr Králové nad Labem. Jako družstvo se nejlépe umístil jeden z týmů Střední průmyslové školy a Střední odborné školy ve Dvoře Králové nad Labem. Druhé a třetí místo obsadily družstva SŠT Most. Všem touto cestou ještě jednou gratulujeme a těšíme se na další závod, který se uskuteční příští rok.

Václav Krieger, mluvčí policie Most