The Most Christmas Gala 2021 je bohužel zrušeno

Milí diváci, velmi náš to mrzí, ale vzhledem k aktuálnímu stavu epidemie Covid 19 a jasnému vyjádření hygieniků ohledně hygienických a zejména vládních opatření jsme bohužel nuceni zrušit pořad The Most Christmas Gala 2021. Obavy všech milovníků krásné hudby, vánoční atmosféry a společenské zábavy se naplnil.

he Most Christmas Gala 2021 je bohužel zrušeno. | Foto: Archiv