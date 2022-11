Sázet se začalo v prvním říjnovém dni a skončí se až v době, kdy krajinu sevře trvalý mráz. Do krajiny se postupně vracejí převážně původní druhy stromů. Smíšený les složený z dubů, lip, olší, javorů, jasanů, topolů, jeřábů, borovic a modřínů bude mít jedinou ryze ekologickou funkci, budoucím generacím pomůže v boji se změnami klimatu. Dokáže zadržovat vodu v krajině, zachytává značné množství CO2 , ale sám si také lépe poradí se škůdci a klimatickými extrémy. Díky dobré péči také mladé stromky přežijí náročné období dospívání.

„Letos bylo extrémní sucho. Ačkoliv běžně máme úhyn stromků do 15 %, letošní léto napáchalo větší škody. I tak se nám ale daří udržet hluboko pod běžným průměrem,“ říká Tomáš Šolar, ředitel společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy. Za pěstebním úspěchem se podle jeho slov skrývá dobrá příprava půdy před samotným vysazováním a péče o mladé stromky během prvních let života.

Aby mohly být stovky tisíc stromků vysazeny, musí Tomáš Šolar dobře plánovat už na začátku roku. „O sazenice je obrovský zájem. A my navíc vybíráme pouze sazenice stromků, které do regionu patří a pochází odtud, jsou zvyklé na místní podmínky. Máme proto své stálé dodavatele, kteří se stovkami tisíc sazenic pro nás každoročně počítají. Spoléháme na jejich dodávky,“ doplnil ředitel.

Sazenice se nejprve umístí do takzvaného základiště, kde v písku a se závlahou čekají na to, až je zaměstnanci Rekultivací přesadí na stanoviště, kde z nich po několika letech vyroste zdravý les. V tomto skladu sazenic mohou přežívat i několik měsíců, aniž by byl jejich budoucí růst ohrožen. (luk)