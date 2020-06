Společnost Tesco velmi rychle zareagovala na současnou situaci, kdy mnoho rodin z důvodu pandemie muselo čelit nelehkému osudu a ocitlo se v nouzi. Tesco proto poskytlo dosud největší mimořádný potravinový dar v celkové výši 4,5 milionu korun. Aby dobročinné úsilí ještě zvýšilo, rozhodlo se uspořádat letní potravinovou sbírku, která potrvá až do konce srpna ve všech 186 prodejnách po celé republice. Zákazníci mohou darovat trvanlivé potraviny na speciální sběrná místa za pokladnami.

Tesco pořádá letní potravinovou sbírku. | Foto: Tesco

Pandemie koronaviru si vybírá svou daň. Třetině domácností v ČR za pandemie klesly příjmy. Nejohroženější skupinou jsou pak zejména senioři, matky samoživitelky a mladé rodiny. Právě těmto lidem jsou určeny potraviny z probíhající sbírky. „Tesco dlouhodobě pomáhá těm, kteří to nejvíce potřebují. Kvůli současným okolnostem, které negativně dopadly na mnoho rodin v celé zemi, je naše potřeba pomáhat o to silnější. Společně s našimi zákazníky podporujeme místní komunity, a proto chceme dát zákazníkům příležitost zapojit se i do speciální potravinové sbírky. Všechny darované potraviny průběžně předáváme místním potravinovým bankám, čímž zaručíme, že se pomoc dostane skutečně těm, kteří ji potřebují nejvíce,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.