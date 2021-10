Koncert v zámeckém vinařství Tomáš Klus zahájil písní Anděl, kterou věnoval právě zdravotním sestrám. „Sestry, děkujeme, že o nás pečujete. Sám jsem byl ve vašich rukou a bylo to velmi příjemné. Děkuji všem sestrám z Ústeckého kraje. Lásku sestrám, Andělkám,“ děkoval zpěvák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.