Jako hosté vystoupí pražská metalová parta Epidemy a garage 2.0 z Vrchlabí. Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz, uveďte jméno, datum koncertu a počet osob. Vstupenky si poté vyzvednete na místě v den konání koncertu od 18 do 19 hodin.

Arawn, bůh podsvětí nebo metalová banda, je kapela, která na vás zaútočí nekompromisním thrash metalem s corovými prvky a silnou inklinaci k severu, převážně Finsku. To se odráží nejen v kytarových riffech, ale i v některých textech (Arawn, Válečník). Záběr má přitom široký, najdeme zde témata sociální (Zákon jungle, Krev, Zvuky války), historická (Lidice) i pocitová (Můžeš, Tma)… Slovy klasika: „Zavřete oči, Arawn představuje své zrození. Aktuální sestava skupiny: Petr „Viking“ Jebavý – bicí, Jirka „Suky“ Suk – zpěv, Milan „Zakk“ Brna – kytary/scream a Tomáš „Hroch“ Vančura – basa.

V Rokáči Vinohrady se představí tři různé podoby metalu, a to kapely Arawn (na snímku), Epidemy a 2.0. | Foto: Rokáč Vinohrady

Mostecký hudební spolek připravil na pátek 17. září další lahůdku pro příznivce metalu. V Rokáči Vinohrady se představí tři různé podoby metalu, a to kapely Arawn, Epidemy a 2.0. Začíná se ve 20 hodin.

