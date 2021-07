Otevřené dílny, stejně jako další aktivity Technického klubu, jsou součástí tříletého projektu Ústeckého kraje s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK", který je spolufinancovaný Evropskou unií.

Pokud se vám technické činnosti líbí, na webových stránkách Střediska volného času Most www.svc-most.cz je již spuštěno přihlašování do kroužků na školní rok 2021/2022 a to samozřejmě nejen do kroužků Technického klubu, ale také do mnoha dalších, napříč různými zájmy.

Jakub Hasil