Speciální zvýhodněné Taxíky Maxíky vyjedou do ulic dalších tří měst. Seniory a handicapované budou od Nového roku vozit také v Čáslavi, Orlové a Ústí nad Labem. Projekt sociální taxislužby je výsledkem spolupráce Nadace Charty 77 (Konto Bariéry a SenSen) a lékárenské sítě Dr.Max. Slavnostní předání Taxíků Maxíků novým provozovatelům se uskutečnilo nedávno ve Florentinu v Praze.

Taxíky Maxíky pomůžou seniorům a handicapovaným i v Ústí nad Labem. | Foto: Karel Šanda

Levně a bezpečně k lékaři, na úřad, ale i za kulturou nebo na setkání s přáteli. Taxíky Maxíky vozí seniory a handicapované od roku 2016, kdy se poprvé rozjely do ulic Liberce a Prachatic. Od té doby se projekt rozšířil do celkem 16 měst České republiky, kromě Liberce a Prachatic ještě do Ústí nad Orlicí, Městské části Praha 5, Kutné Hory, Mostu, Svitav, Benešova, Písku, Frýdlantu nad Ostravicí, Českého Těšína, Městské části Praha 15, Českých Budějovic, Havířova, Šumperku a Vimperku a obliba této služby stále roste. Jednotlivé Taxíky Maxíky najezdí měsíčně 1000 až 3000 kilometrů a přepraví 100 až 500 lidí. Průměrný věk cestujících se pohybuje kolem 80 let.