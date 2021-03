V neděli 28. února, kolem 15. hodiny jsem musela přivolat svému bývalému manželovi rychlou záchrannou službu na čísle 112, kde jsem sdělila, že má mozkovou příhodu.

Taková vstřícnost se jen tak nevidí. Poděkování patří lékařům a personálu. | Foto: Ilustrační

Záchranná služba přijela do šesti minut. Manžel byl odvezen do Teplic na CT a poté do Ústí nad Labem do Masarykovy nemocnice, kde se okamžitě podrobil operaci.