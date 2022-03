Také v Obrnicích mohou lidé odevzdávat pomoc Ukrajině

Čtenář reportér Čtenář

Materiální sbírku pro Ukrajinu pořádá také obec Obrnice ve spolupráci s Obrnickým centrem sociálních služeb. Sbírka je pro matky, děti a starší ukrajinské občany, kteří prchají před válkou. Trvá do konce měsíce března a lidé mohou pomoc odevzdávat od pondělí do čtvrtka od 10 do 18 hodin v NZDM Vulkán (vedle Rafandy). Kontaktní osobou je Simona Balážová (tel. 608 776 510).

