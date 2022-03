Rádi bychom tímto příspěvkem vyjádřili podporu (nejen) všem ukrajinským tanečníkům. Jen těžko si dovedeme představit, co teď musí prožívat ⁠ #standwithukraine

Tanečníci se navzájem respektují bez ohledu na národnost, pohlaví, věk, politické přesvědčení nebo sociální postavení. Ten, kdo tancuje, totiž nemůže být zlý člověk. A proto jsme na (skoro) celý příští týden vymysleli projekt s názvem TSKH pomáhá. A jak jinak můžeme pomoci než pohybem

Pokud i vy chcete pomoci a do teď jste třeba nevěděli jak, máme pro vás zkrátka to nejlepší řešení Pomoc pomocí pohybu.

V týdnu od 7. do 13. března jsme určité lekce věnovali na pomoc Ukrajině. Přehled lekcí najdete na facebooku TSKH Most a rezervaci si zajistíte na webu TSKH Most.

Všem těmto lekcím jsme výjimečně také sjednotili cenu - 100kč a všechny tyto vytančené a vycvičené peníze poté pošleme organizaci Člověk v tísni , která zajistí, že se tyto peníze dostanou přesně tam, kde je potřebují.

Na danou lekci máte za úkol přijít v barvách ukrajinské vlajky, tj. modrá a žlutá a za odměnu od nás dostanete památeční certifikát.

Pokud nemáte doma žádné modré či žluté tričko - nevadí! Stačí, když v této barvě budete mít cokoliv na sobě! (tričko, legíny, tepláky, boty, ponožky, náramek, gumičku…). Těšíme se na vás, s taneční láskou

Taneční studio Kamily Hlaváčikové Most