V expozici Mezinárodního památníku obětem II. světové války v Mostě mohou návštěvníci najít si seznam těch, kteří v povstání padli,“ říká Karel Otto Novák, předseda spolku Severočeský letecký archiv Most, který se stará o chod expozice v mosteckém památníku.

Při Pražském povstání ve dnech 5. až 9. května z řad obyvatel Mostecka padli:

Jan PILAŘ – rodák z Litvínova. Bydlel v Praze, naposledy pracoval jako železničář. Padl 8. května při boji v Hlubočepích.

Jaroslav RONEŠ – rodák ze Záluží. Žil v Kyjích u Prahy, pracoval jako účetní adjunkt v Praze. Dne 5. května byl těžce zraněn v bojích u Rozhlasu. Následující den svým zraněním podlehl v nemocnici.

Ing. Vojtěch TESAŘ – bývalý lesní rada v Horním Litvínově. Později odešel pracovat do Prahy na ministerstvo. Zapojil se do odboje. Dne 8. května zastřelen za Technikou v Dejvicích. Jeho jméno nese lesní cesta z Litvínova do Meziboří, kde mu byla odhalena socha.

Dimitrij WAITZ – narodil se v Kopistech. Bydlel v Praze. Padl 7. května u Masarykova stadionu na Strahově.

Severočeský letecký archiv Most