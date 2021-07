„Svépomocnou skupinu jsme budovali půl roku. Nejsme si vědomi, že podobný projekt existuje v České republice a inspirovali jsme se Německou praxí, na kterou nás upozornil pan doktor Pavel Beňo, který je naším garantem. Ověřili jsme si, že Svépomocná skupina má svůj význam pro mnoho lidí, že prokazatelně pomáhá a že výsledky, které doposud máme, předčily daleko naše původní očekávání“, vysvětluje Julie Růžičková, moderátorka jedné ze skupin.

Julie Růžičková má sama se šikanou na pracovišti vlastní zkušenosti, které jí přiměly k tomu, že vznik této služby iniciovala. Podle ní právě možnost svěřit se, poradit se a sdílet své zážitky je ohromně důležité pro oběti šikany na pracovišti. Jí samotné v době, kdy čelila bossingu, taková pomoc citelně chyběla.

Každý, kdo se stal terčem útoků svého kolegy nebo nadřízeného, hledá pomoc a radu, a to v takové formě, která mu pomůže oprostit se od pocitů studu, obavy z výsměchu nebo bagatelizace situace.

„Skupina se stala pro mě pilířem, o který se lze opřít. Nacházím zde velké porozumění, oporu, a také pocit bezpečí. Jsem vděčná za to, že taková skupina existuje a že jsem zde potkala takové lidi, kteří mají nejen obdobnou zkušenost, ale také vědomosti a znalosti, jejichž sdílení je pro mě velkou pomocí. Přeji všem, kteří si prochází nebo prošli bossingem, mobbingem nebo šikanou v zaměstnání, aby měli takové štěstí jako já a měli možnost se svěřit a sdílet své trápení zde, ve Filantii,“ popisuje členka skupiny, paní Lenka.

Paní Lenka navštěvuje skupinu pravidelně a obrátila se na ni v době, kdy řešila obtížnou situaci v zaměstnání. Skupina jí pomohla nahlédnout na situaci z jiných úhlů pohledů, čehož většinou jedinec pod tlakem emocí a pocitu příkoří, které se mu děje, není schopen. Odstup a střízlivé hodnocení situace je při tom zásadní pro další vývoj. Ten může buďto být vyhrocený, kdy se jedna nebo druhá strana domáhá svých práv soudní cestou, nebo v důsledku permanentního stresu dojde u člověka i k poškození zdraví a minimálně k vyhoření.

„Stále je věnována v mnoha firmách a organizacích malá pozornost důležitosti vztahů na pracovišti, tomu odpovídá i často špatně nastavená firemní kultura a žádná nebo minimální prevence výskytu patologických vztahů“, doplňuje Jiří Devát, předseda správní rady Filantie. Jiří Devát v minulosti zastával vrcholové pozice v mezinárodních společnostech – byl generální ředitel společností Microsoft a CISCO Systems a rozvoji firemní kultury v nadnárodních společnostech se věnuje doposud.

Účast ve skupině je dobrovolná, postavená na principu důvěry a respektu. Členy skupiny jsou osobnosti z různých sfér. Vyhledávají ji nejen oběti šikany, ale také expertní dobrovolníci z řad manažerů a mediátorů. Kromě psychické podpory a porozumění si členové skupiny navzájem poskytují i odborné rady, a to vše podle pravidla skupiny - svépomocně. Počet účastníků jedné skupiny je stanovený na limit deseti lidí. Tak lze zachovat intimitu a prostor pro diskusi všech. Na průběh skupiny dohlíží moderátor, který sleduje cíl, aby se účastníci učili vzájemnému naslouchání a respektování druhého.

Stud, neznalost práv, nátlak na pracovišti, psychické vyčerpání, ponižování, kterému zaměstnanci čelí, to jsou důvody, proč lidé vyhledávají službu Svépomocné skupiny Filantia.

„To, že nás podporují svým zájmem také zkušení manažeři, je ohromný benefit pro účastníky skupiny, kteří tak získávají od těchto expertních dobrovolníků mimořádně cenné rady. A vím, že i pro tyto experty je Svépomocná skupina velice přínosná. Oni zase získávají vhled do reality lidí, kteří by se jim v takové míře v běžném pracovním vztahu nesvěřili. Zkrátka, je to platforma, která spojuje, pomáhá a propojuje osobnosti, které se ztotožňují s posláním Filantie“, vysvětluje Julie Růžičková.

Tuto unikátní službu poskytuje Nadační fond Filantia zdarma. Přihlásit se může zájemce na webu Nadačního fondu Filantia prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Podmínkou je stvrzení souhlasu s Etickým kodexem skupiny, což garantuje bezpečnost pro každého člena.

Projekt Svépomocná skupina vznikl v době pandemie koronaviru covid-19, a proto od začátku své existence probíhala skupina v online formě. To se osvědčilo a účastníci si pochvalují, že nemusejí řešit potíže s dostupností v případě prezenční formy.

Pro členy skupiny je cenné i to, že si mohou sdílením a dotazováním v důvěrném prostředí ověřit, zda se v jejich případě jedná o bossing nebo jiný druh šikany, což potvrzuje zkušenost Nadačního fondu Filantia, že většina lidí není obeznámená s tím, jak šikanu definovat, jak jí rozpoznat, jak se jí účinně bránit.

„Vedení firmy často prostě nedochází, že násilí v pracovním kolektivu poškozuje celou firmu. Procesy jsou nastavené tak, že jednotlivce je možné obětovat ve prospěch celku. Ale funguje to obráceně – negativní jevy se multiplikují do celé pracovní skupiny nebo firmy. Negativní dopad na výkonnost má už jen pocit, že k šikaně dochází. Mnohdy takto pracovníci mohou hodnotit i nezvládnutou komunikaci ze strany nadřízeného. Dopad na pracovní morálku a výkon je ale stejný. Data výzkumu nám říkají, že zhruba třetina případů jsou nějakým druhem jednorázového konfliktu s nadřízeným nebo kolegou. A zaměstnanci to mylně označí za šikanu a chovají se tak – tedy opět ztráta motivace, fluktuace a pro firmu rostoucí náklady. Je v bytostném zájmu firem lidem vysvětlit, co je a co není šikana“, uzavírá Jiří Devát.

Neznalost toho, jak rozpoznat patologické vztahy na pracovišti, jak komunikovat s obětí šikany nebo s jejím iniciátorem, jak identifikovat zdroj konfliktu a jak situaci řešit a správně mediovat je problém většiny firem. Proto se Nadační fond Filantia rozhodl otevřít vzdělávací akademii, která nabídne workshopy, semináře a školení v oblasti vztahové firemní kultury. V nabídce budou také školení pro jednotlivce zaměřené na rozvoj asertivity a vlastního sebeuvědomění.

„Osobně jsem dohlížel na rozvoj Svépomocné skupiny Filantia a výsledky, kterých dosahujeme, mě velmi těší. Při jejím rozvoji nám pomohl i průzkum, který jsme zrealizovali v loňském roce. Ten mimo jiné ukázal, že 88 % případů šikany, respektive nějaké formy psychického násilí nikdo fakticky neřeší. To znamená, že zhruba polovinu těchto případů (45 %) nikdo ani neoznámí, a druhá polovina (43 %) jsou případy, kdy se oběť snaží věc řešit neformálně, jelikož ve firmě neexistuje oficiální systém prevence a oznamování. Jak přehlížení problému, tak neformální stížnost, ale v důsledku spíš posiluje pozici útočníka a situaci v pracovní skupině zhoršuje“, rekapituluje odborné poznatky Jiří Devát.

O Svépomocné skupině Filantia

Svépomocná skupina nadačního fondu Filantia je postavená na principu skupinové psychoterapie, která pokrývá léčbu následků stresu a traumatu, způsobených dlouhodobým psychickým násilím (tj. primárně bossingem a mobbingem) v pracovním prostředí.

Teorie metody svépomocné vztahové skupiny je založena na konceptu, že hojení ran způsobených stresem, právě prožívaným traumatem či posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), které mají své kořeny v dlouhodobě provozované šikaně, lze léčit prostřednictvím kontaktního terapeutického vztahu.

V lidských vztazích je důležitá potřeba vyjádřit vděčnost a laskavost. Když je mezi členy skupiny pocit bezpečí, poskytují si sdílenou zkušenost a stabilitu, mohou se na sebe spolehnout a dostávají tak příležitost k sebedefinici a k vytváření vzájemných vztahů. Je to důvěra, sdílený vztah, validace, konzistentní spolehlivost, bezpečnost a neustálá reakce na vztahové potřeby každého člověka, která pomáhá odstranit pocity křivdy, napravuje kumulativní zanedbávání, rozpouští chronický stres a léčí trauma. Záštitu projektu Svépomocná skupina Filantia udělily MPSV a MHMP.

O Nadačním fondu Filantia

Nadační fond Filantia je veřejně prospěšný a dobročinný. Cílem jsou vzdělávání a osvěta v oblasti pracovních vztahů a pozitivní změny v prostředích firem, akademické sféry, vzdělávacích institucí. Nástrojem je podpora jednotlivců i celé společnosti za účelem bezpečného pracovního prostředí a rozvoje zdravé firemní kultury. Tématy jsou psychické násilí v pracovně právních vztazích, účinné metody vedoucí k eliminaci těchto jevů, odborná pomoc firmám a organizacím s prevencí, právní pomoc obětem. Nadační fond organizuje i sbírky a fundraisingové aktivity ve prospěch vzdělávacích a popularizačních projektů.

Činnost nadačního fondu stojí na třech pilířích: vzdělávání, prevence, pomoc. Hlavními projekty jsou Svépomocná skupina Filantia, Poradna Filantia a vzdělávací akademie LiveTHEDay.

Svépomocná skupina Filantia