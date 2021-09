Sobota byla ve Středisku volného času v Mostě ve znamení Dne otevřených dveří. SVČ ve 14 hodin otevřelo nejen své dveře, ale nabídlo příchozím dětem i jejich rodičům také ochutnávku svých činností. Podívejte se ve fotogalerii, co SVČ v Mostě nabízelo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.