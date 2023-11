Desátý ročník United Energy Víkendu stolního hokeje přilákal do SVČ Most stovku hráčů a hráček z Mostu, blízkého okolí, ale také z míst dosti vzdálených.

United Energy Víkend stolního hokeje | Foto: Se svolením BHC Most

V billiard-hockeyi šprtci byl nejlepší Tomáš Fleišman (SHL Dobrá Voda u Českých Budějovic) před Michalem Justrou (BHC StarColor Most) a Michalem Fraňkem (THE Orel Bohunice). V kategorii žen zvítězila Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most), mezi juniory Jan Krmenčík (BHC CorroTech Most). Trofej pro nejlepšího veterána si odvezl Jaromír Foltýn Sen. (Prague NHL). V žákovských kategoriích se dařilo jihomoravským hráčům. V kategorii starších žáků vyhrál Michal Trávník (Šprti Mutěnice), v kategorii žáků mladších Jakub Straka (Gunners Břeclav).

United Energy Víkend stolního hokejeZdroj: Se svolením BHC MostKrásné a dramatické souboje mezi hráči z Mostu a z jižní Moravy pak přineslo mládežnické mistrovství ČR billiard-hockeyových družstev, které bylo rovněž součástí United Energy Víkendu stolního hokeje. Jak mezi žáky, tak mezi juniory byli v konečném účtování lepší mostečtí. Žákovským mistrem je sestava s názvem Crusty Crabs (Kodýtek, Sem, Bušo), v kategorii juniorů pak družstvo BHC Most (Těšitel, Čermák, Matura, Krmenčík). Na organizaci mládežnického MČR přispěl Ústecký kraj, věcné ceny věnovalo statutární město Most.

V air-hockeyovém Poháru United Energy zvítězil Eryk Pawlica z Varšavy. Ve stejnojmenném turnaji táhlového hokeje Chemoplast vyhrál domácí Lukáš Doležal (Black Sharks Most).

Následující dva víkendy jsou ve stolním hokeji vyhrazeny soutěžím billiard-hockeye šprtce. Nejprve hraje BHC StarColor Most v Brně finálový turnaj 2. ligy družstev, o týden později proběhne v mezibořské základní škole 43. mistrovství republiky.

BHC Most: United Energy Víkend stolního hokeje