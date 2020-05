V krásných květnových dnech bylo seniorům v domovech pro seniory mimořádně těžko. Víme, že je nutné být většinu dne v uzavřených prostorách bytů, ale přece jen …

Alenka nosila z automatu kávičku, Radka, Monika a ostatní se také snažily – nelze všechny vyjmenovat. | Foto: Ilustrační

Hodinka nebo dvě na zahradě, to není mnoho a tak každé dobré slovo od personálu nebo úsměv potěší. A naše „opatrovnice“ se během svátečního víkendu skutečně snažily. Stačil povzdech: „Nanuk by se hodil“ a už Maruška běžela koupit do blízké večerky 26 nanuků, Alenka nosila z automatu kávičku, Radka, Monika a ostatní se také snažily – nelze všechny vyjmenovat.