Závod byl také součástí letošního seriálu akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

„Lehce nás co do účasti poznamenaly obavy z covidové pandemie, ale přesto se do závodu vypravilo 170 běžců z celé České republiky, ale rovněž z Lotyšska, Německa či Ruska. Počasí vyšlo na výbornou a řada lidí se nám hlásila už rovnou na příští rok. Náš závod navíc zaujal i turisty mířící kolem na zámek Jezeří a rovněž oni slíbili příští rok si s námi disciplínu vyzkoušet. Kromě toho se dostavilo také dost diváků, což přispělo ke skvělé atmosféře,“ vylíčil spokojený ředitel závodu Jan Tojnar z pořádajícího Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov.

Třídenní seriál závodů otevřela v pátek noční etapa, kdy měli sportovci dvě hodiny na to, aby v terénu objevili všechna stanoviště a vrátili se zpět do výchozího bodu, jímž byl hostinec U Jezeří. Sobota patřila nejdelší, pětihodinové etapě a na neděli si připravili organizátoři skutečnou perličku – čtyřhodinovou etapu podle historické mapy z devatenáctého století.

Do Horního Jiřetína v Krušnohoří se sjeli vyznavači rogainingu.Zdroj: Michaela Kratochvílová

„Letošní ročník byl nesmírně vydařený. Každoročně na závod jezdíme až ze Zlína, a to od prvního ročníku. Vše bylo perfektně připravené, tratě optimálně zmapované, je znát, že za tím vězí pečlivá příprava. Nenechala jsem si ujít ani jednu etapu a podle všeho by to mohlo dopadnout na ´bednu´,“ uvedla bezprostředně po závodě Anna Stackeová, zatímco čekala, zda její pozici ještě v součtu neohrozí některá z dobíhajících kolegyň.

To se nestalo, a tak se spolu s ostatními výherci mohla těšit z cen věnovaných městem Horní Jiřetín a oseckým pivovarem.

Výsledky 7. Sudetského Tojnárkova bloudění – muži: 1. Tomáš Myslivec, Milan Důrek, ženy: 1. Anna Stackeová, Monika Krejčíková, smíšené dvojice: Aleš a Jana Balcarovi.

Michaela Kratochvílová