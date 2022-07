Studenti středních škol a středních odborných škol převzali Dobrý list komory

Okresní hospodářská komora Most již podvacáté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních a středních odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni magistrátu města Mostu z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga 33 absolventů středních a středních odborných škol na Mostecku.

Studenti středních škol a středních odborných škol převzali Dobrý list komory. | Foto: OHK Most