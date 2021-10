Střední škola zdravotnická, pedagogická a Obchodní akademie v Mostě připravila pro své studenty neobvyklý zážitek. Během jednoho dopoledne mohli doslova ochutnat všemi smysly osm evropských destinací, které škola nabízí v rámci studijních stáží programu Erasmus. Studenti mohou na několik týdnů vyrazit například do Francie, Španělska nebo na Island. Kromě studia je tam čekají i odborné praxe ve vzdělávacích, zdravotnických, ale i sociálních službách. Zkušenosti mohou sbírat také na místních úřadech. Největší střední škola v Mostě nabízí celkem osm míst, kam může vyslat své studenty. Jde o Carlow v Irsku, Kaunas v Litvě, Saint- Nazaire ve Francii, Annaberg a Sebnizt v Německu, dále Reykjavík na Islandu nebo Sevilla ve Španělsku. Na studijní stáž je možné z Mostu vyrazit také do Paoly na Maltě nebo do Meppelu v Nizozemí.

Škola v rámci Erasmu zajistí studentům ubytování i potřebné peníze na pobyt a letenky. Studijní pobyt v zahraničí si tak rozhodně může dovolit každý. „To, co mladým lidem dá několika týdenní pobyt v zahraničí, jim žádná škola v Česku nabídnout nemůže,“ říká zástupce ředitele školy Zdeněk Paďourek a pokračuje, „není to jen o tom, prověřit si své jazykové znalosti a vědomosti z konkrétních oborů, jde také o to, že studenti mnohdy poprvé vyjíždí mimo domov, rodinu a musí se o sebe umět sami postarat. A to v konfrontaci s jinou kulturou a zvyky. Zvládnou to všichni a po příjezdu jsou to většinou úplně jiní lidé. Sebevědomější, zkušenější a otevřenější pro cokoli nové.“ Na Erasmus vysílá každým školním rokem Střední škola zdravotnická, pedagogická a Obchodní akademie v Mostě několik desítek studentů. „Byla jsem loni v Litvě tři měsíce a musím říct, že to bylo úžasné. Vlastně se mi ani moc nechtělo zpátky domů. Zkušenost jsem získávala přímo v Kaunasu, což je krásné město. Starala jsem se o handicapované děti, mohla jsem srovnávat úroveň těchto služeb tam a tady.“ Říká absolventka školy Michaela Jonášová.

Vraťme se ale do dopoledne v kulturně společenském centru Bridge 714. Desítky studentů ochutnávaly sýry, pečivo, uzeniny a jiné dobroty z Francie, Španělska, Litvy nebo Nizozemí. Soutěžili v tom, jak rychle si dokáží zabalit kufr, učili se zabalit si lékárničku na cesty anebo si mohli zopakovat základní fráze v několika jazycích. Pedagogové u každého z osmi stánků podávali zájemcům informace, týkající se pobytů. „Nejčastěji se studenti ptali na ubytování, stravování, ale i na to, na jaké praxe se v rámci studia svého oboru mohou dostat“, říká učitelka angličtiny Lenka Benešová – Rucká. Smyslem dne Meet the Erasmus byla hlavně zábava. Studenti od těch nejmladších po ty nejstarší se zájmem absolvovali kvízy, skládali puzzle nebo si jen tak povídali mezi sebou, kam by nejraději vyrazili. „Jela bych asi teď v zimě do Španělska za teplem, ale láká mě i Island“, svěřila se jedna ze studentek. Ve španělské Seville čeká studenty praxe ve zdravotnických a školních zařízeních spolupracujících se školou Idiomas Carlos V. A na Islandu? Tam spolupracuje s mosteckou střední školou Moðurmal, spolek pro výchovu dětí. Studenti tam mohou získat zkušenosti s podporou bilingvního vzdělávání dětí cizinců a s inkluzivním vzděláváním.

Jitka Hašková - ředitelka školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most