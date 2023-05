V posledních několika měsících měli studenti Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě (SŠDVS) možnost se aktivně podílet na výcviku policistů. Úzká a úspěšná spolupráce SŠDVS a Speciální pořádkové jednotky Ústí nad Labem (SPJ) se totiž neomezila jen na teoretické přednášky. Jak se chovat při konfrontaci davu během výtržností, jak zvládnout extrémní situaci nebo jak ochránit sebe a okolí před teroristickým útokem – to jsou zážitky, které nejsou pro střední školu obvyklé.

Z akce Přežití. | Foto: Se souhlasem Kamily Pálové

Už na podzim tohoto školního roku příslušníci SPJ ve spolupráci s odbornými učiteli školy (bývalými policisty) připravili několikadenní praktický výcvik v Krušných horách. Slaňování v terénu, zadržení pachatele, přenášení raněných, organizace přistávání vrtulníku, práce s monitorovacím vozem dopravní policie.

Studenti se zároveň stali součástí jednotky ve zrychleném přesunu na 8 km. Pachatel v autě či na volném prostranství musel být zadržen – ve spolupráci se zásahovou jednotkou nastaly i takové modelové situace. Přistávání vrtulníku Letecké služby PČR v neobvyklém terénu, práce pilota i palubního technika byly lákadlem i pro náhodné turisty horských hřebenů.

Dopravní policií Krajského ředitelství Ústeckého kraje kromě jiného předvedla i monitorovací vozidlo, které je vybaveno několika kamerami (fungujícími i za snížené viditelnosti), a vysvětlila práci s radarem. Policejní akce byly doprovázeny přednáškovým cyklem.

Z akce Přežití.Zdroj: Se souhlasem Kamily Pálové

V české škole jsou teroristé? Spolužáci jsou při přepadení školy v ohrožení života? Buďme připraveni!

Útoky na tzv. „měkké cíle“ je nutné trénovat i na českých školách. V březnu t.r. připravili příslušníci SPJ, učitelé odborných předmětů a vedení školy akci s názvem AMOK. Školu přepadli teroristé, studenti se stali rukojmími, ke škole dorazily speciální jednotky. Zásahová jednotka se musela v co nejkratším čase dostat k rukojmím, zneškodnit útočníky, zajistit bezpečnost všech zúčastněných.

Rozdělení studentů do týmů civilistů, útočníků, raněných a mezi příslušníky jednotek vnáší do nácvikové akce adrenalin a reálné emoce. Studenti zjistí, nakolik by obstáli ve skutečné akci, ověří si, zda jsou vůbec schopni týmové práce, zda dokáží vykonat rozkaz přesně. Podrobným monitoringem situace vytěží I příslušníci SPJ cenné zkušenosti, kterých je možné využít například pro pravidelný výcvik těžkooděnců.

Z akce Přežití.Zdroj: Se souhlasem Kamily Pálové

Přežití v terénu

V první polovině dubna se konala v okolí Českého Jiřetína akce Přežití. Jak sám název napovídá, bylo nutné setrvat v podhorském terénu více než 24 hodin. Veškeré aktivity probíhaly bez možnosti odpočinku, aby simulovaly trvalou zátěž. Vzhledem k náročnosti výcviku a různé psychické odolnosti se těchto akcí účastní vždy jen vyšší ročníky.

Balistická a taktická vesta, protiúderová přilba s čelním krytem je lákadlem, a možná i snem pro nejednoho studenta bezpečnostně právního oboru. Důležitou součástí průpravy je výborná fyzická kondice, které předchází nespočet hodin strávených ve fitness centru nebo v samotném terénu. Studenti se plazili se zátěží, drželi nad hlavou padlý kmen stromu, přenášeli raněné. Mimo jiné museli splnit tabulkové hodnoty v běhu na různé distance či počty kliků. K policii a jejím složkám se však nehlásí jen zástupci silného pohlaví, v této akci „přežívaly“ i dívky, které podaly výkony, za které se rozhodně nemusely stydět.

Úzká spolupráce školy, učitelů, ozbrojených složek, studentů i rodičů přináší nejen nevšední zážitky, ale také připravuje budoucí absolventy do skutečného, reálného, někdy i drsného života příslušníka veškerých ozbrojených složek.

Kamila Pálová, SŠDVS Most