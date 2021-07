„Když je hezké počasí, přicházejí a přijíždějí k jezeru denně stovky lidí. Taková koncentrace lidí na jednom místě přináší určitá rizika. Proto budou strážníci i zde dohlížet na dodržování veřejného pořádku a přispívat ke zvýšení bezpečnosti osob a majetku. Služebna bude nyní otevřena mezi 14. a 22. hodinou. Provozní dobu případně upravíme podle potřeby na základě zkušeností z prvních týdnů provozu,“ uvedl Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most.

Strážníci nebo asistenti prevence kriminality budou přítomni hlavně v okolí pláží. Dohlížet budou také na vzdálenější místa v okolí celého jezera. Proto budou strážníci a asistenti vybaveni jízdními koly.



„Nechci, aby se v okolí jezera pohybovali strážníci ve vozidle, je to klidová zóna, a to respektujeme. Cyklohlídky využíváme také ve městě. Výhodou je, že se dostanou na místa, na která se nedostanou motohlídky s auty, a pěší hlídky by je procházely mnohem déle, například parky nebo zahrádkářské kolonie. Cyklohlídky zároveň mohou reagovat mnohem rychleji než pěší hlídky v případě, že budou někde strážníci potřeba,” vysvětluje využití jízdních kol k hlídkové činnosti ředitel městské policie.



Služebna městské policie na jezeře Most je mimo jiné vybavena záchranným lanem, defibrilátorem, profesionální lékárničkou a plovacími vestami. Na lokalitu jezera Most dohlížejí také operátoři městského kamerového dohledového systému městské policie prostřednictvím několika kamerových bodů. (lou)