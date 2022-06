V kategorii mužů Lukáš Doležal (Black Sharks Most) zvítězil v disciplínách air-hockey a táhlový hokej Chemoplast. Stejné disciplíny ovládl mezi juniory Jan Matuščín (BHC StarColor Most), přidal druhé místo ve šprtci, což v součtu znamenalo i zisk vícebojařského zlata. V soutěžích žen získaly mostecké hráčky dokonce všechny čtyři tituly. Valentina Grimmová (BHC Most) byla nejlepší v billiard-hockeyi (šprtci), Alena Laštůvková v air-hockeyi a Kateřina Doležalová (obě Lejdýs Most) v táhlovém hokeji a zároveň ve víceboji.