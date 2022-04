„Původně jsme v tento den měli hrát v Praze, pořadatelé ale turnaj zrušili. Zatímco jiné kluby mají příští týden ligové zápasy, my máme volno a vznikla by nám dlouhá pauza, tak jsme uspořádali aspoň regionální turnaj,“ říká Michal Justra z BHC Most. „A protože hokejistům Litvínova v klubu fandíme, odehráli jsme turnaj jako připomenutí tohoto jejich úspěchu,“ dodává.