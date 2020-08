Stihli jste uhradit poplatek za psa? V případě neuhrazení hrozí velké navýšení

Máte doma čtyřnohého mazlíčka a zapomněli jste za něj zaplatit místní poplatek? Pak to napravte co nejdříve. V případě neuhrazení vám totiž hrozí navýšení platby až na trojnásobek. I přes to, že byla splatnost místního poplatku ze psů za kalendářní rok 2020 v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a vyhlášením nouzového stavu prodloužena až do 30. června 2020 a to bez jakékoliv sankce za pozdní úhradu, našli se lidé, kteří zapomněli místní poplatek ze psů zaplatit. Poplatek neuhradila zhruba pětina všech poplatníků.

Ilustrační foto | Foto: archiv