Stačí k tomu opravdu málo, mobilní telefon a tříminutové video se zdárně provedeným pokusem a patřičným komentářem. Fyzikální soutěž právě startuje a video lze vložit na web www.vimproc.cz až do 15. května. Pro autory nejlepších videopokusů je na výhrách připraveno více než půl milionu korun a další extra ceny!

Speciální cenu tak mohou získat ti, co si jako téma zvolí bezemisní zdroj energie, případně vymyslí „něco“, co souvisí s jadernou energií. Odměněn bude i nejlepší pokus natočený ryze dívčím týmem a samozřejmě také nejoblíbenější video laické veřejnosti. Zahrát si na fyzikáře s vidinou deseti tisíc do kapsy za 180 sekund videa s vysvětlením nějakého fyzikálního jevu nebo zákona přitom může opravdu každý.

„Energetika je vlastně skvělá ukázka toho, co všechno můžeme pomocí fyziky dokázat - umíme ve svůj prospěch zkrotit energii vody, páry, větru, atomových jader i slunečních paprsků, pracujeme na výrobě umělých hvězd na Zemi. Věříme, že když si mladí lidé najdou k fyzice cestu, možná se někteří v budoucnu rozhodnou přidat se k nám a měnit energetiku tak, aby byla pro naši planetu co nejšetrnější,“ říká Martin Máca, vedoucí týmu strategický nábor ČEZ, který soutěž „Vím proč“ organizuje. Podle něj je cílem ukázat, že fyzika nejsou jen nudné vzorečky, ale že se s ní dá pomocí těch nejobyčejnějších předmětů zábavně experimentovat. „Vítězové loňského ročníku, které porota vybírala z celkem 155 přihlášených kreativních videí, třeba vysvětlovali Archimédův zákon doma se šnorchlem ve vaně.“

Letošní ročník „Vím proč“ nabízí i dvě doplňkové soutěžní kategorie. Powerbanku se solárním panelem mohou získat ti, co se rozhodnou pro pokus využívající obnovitelné zdroje (slunce, voda, vítr) nebo pokus spojený s jadernou energií. Ryze dívčí týmy zase automaticky soutěží o zábavnou Fyzikální show pro celou třídu od souboru Údif (neboli Úžasné divadlo fyziky). „Z našich průzkumů vyplývá, že fyzika je pořád ještě vnímaná spíš jako předmět „pro kluky“. Chceme proto povzbudit všechny zvídavé holky, aby na takové zastaralé názory nedbaly, a naopak si pokusničení naplno užily. V energetice je pro ženy spousta velmi zajímavých kariérních příležitostí,“ doplňuje Máca. Autoři videa, které nasbírá nejvíce hlasů od veřejnosti, dostanou stylový batůžek.

Stejně jako v předchozích letech získají vítězové hlavních kategorií (základní škola a střední škola) kromě hodnotných nákupních voucherů také 200 tisíc korun pro svou školu. Peníze lze využít na pořízení učebních pomůcek a vybavení, nebo na úpravy tříd. Finance poskytuje Nadace ČEZ.

Na rozmyšlení, přípravu a samotné natáčení mají soutěžící poměrně dost času. Krátká videa s natočenými pokusy pak mohou na web www.vimproc.cz vkládat až do 15. května. Na stejné adrese najdou i kolekci všech videí z minulých ročníků. Mohou posloužit nejen jako inspirace, ale i jako zajímavý výukový materiál pro učitele.

Společnost ČEZ se popularizaci technických předmětů věnuje dlouhodobě. Kromě soutěže „Vím proč“ provozuje například edukační webový portál Svět energie, organizuje pro školy interaktivní besedy o energetice a podporuje učitele fyziky, kteří chtějí svůj předmět učit zábavně. Spolupracuje s více než 70 středními školami a 15 vysokoškolskými fakultami. Studentům nabízí možnost získání stipendia a pořádá řadu vzdělávacích stáží, mimo jiné například Energetické, Distribuční a Jaderné maturity nebo Letní univerzitu na jaderných elektrárnách a podobně.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy