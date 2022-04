Celkem přihlášených k prvnímu závodu spočítali pořadatelé na 119, opět rozdělených do pěti samostatných závodů. Diváci mohou depo závodních strojů navštívit jako obvykle zdarma.

Skupina A bude na prvním klání rozdělena podle objemu motorů na dvě samostatná klání, přičemž v té slabší jsme letos vypsali i samostatnou klasifikaci A1.3ltr, díky hodně přihlášeným vozům v této skupině. Převažují tady Lady, ale k vidění bude i Zastava, nebo Škoda 130 RS, proti nim vyrazí Petr Zelenka se Suzuki Swift. V šestnáctistovkách A1 pojede Mělničák Jiří Mika s Citroenem Saxo, a Miroslav Pešek na Fordu Fiesta, proti Hummelovi a Fellnerovi z Německa.

Ve dvoulitrech A2, které díky velkému počtu přihlášených tentokrát uzavírá první závodní skupinu A, tam pojedou ostřílení borci Pavel Zeman s Mazdou RX8, Miroslav Beer se Subaru Impreza, Aleš Göllner s Hondou Civic, Zbyněk Čurda s Renaultem Clio RS, Gustav Niedelský s BMW 320, nebo nováček Němec Markus Voight s VW Golf 2. Skupina A+ přivítá jezdec A3 a dalších vyšších skupin. V A3 to vypukne v Mostě s Miroslavem Látrem s BMW 130, Ondřejem Kočkou s BMW, Miroslavem Peškem ml s BMW 330, přijede nováček Dalibor Vopat s Audi A3, se svým BMW M3 přijede Olaf Hauesner a novic Markus Berger také z Německa na BMW 325i.

Ve skupině A4 do 3500ccm si představíme Němce Riccardo Müllera s VW Scirocco R-Cup, Martina Tótha a Tomáše Zabloudila s BMW a nově Tomáš Pavel s Nissanem 350Z. A5 nad 3500ccm pojedou oba Forsterové s BMW a připojí se k nim i Daniel Mansfeld s BMW E30. Více upravené dvoulitry A7 přivedou na start Jiřího Sedláka se Škodou 120 RS, Radka Layera s Cliem a Matěje Chabra s VW Golf 3. A8 do 3500ccm více upravených má na startu Petra Krejsu s Lotusem Elise a Víta Sméjkala s Cuprou.

V nejsilnějších A9 nad 3500ccm přivezou svá auta Boleslav Waszek s Lamborghini Super Trofeo EVO, Pavel Sovička s Corvette ZR06 GT, či Němec Matthias Stark s Porsche GT4. Skupina B sériových cestovních aut má plno.

V B1 do 1600 vyrazí na trať Ondřej Ernyger s Mazdou RX5, Jiří Bárta s Citroenem, nebo David Drugda se Suzuki Swift Sport. V B2 si to mezi sebou rozdají dvě Toyoty GT86 jezdců Libora Šajnera a Josefa Wágnera, Miloš Merta se Subaru BRZ nebo Michal Zimmer s Hondou Civic. B3 do 3000ccm představí v Mostě Tomáše Beneše a Martina Hanzla na Alfách Romeo, Zdeňka Čurdu s BMW 330i nebo Dušana Víta s BMW. V nejsilnější B5 nad 3500ccm pojede Švýcar Robert Ziegler s Porsche GT3, Zdeněk Šimoník s BMW, Jiří Urban s Alfou Romeo Giulia nebo Stanislav Šedivec s Corvette ZR06, B6 pak pro vozy Abarth patří Slovákům Obrtalovi a Steinerovi.

Prototypy a speciály skupiny C mají ještě pár míst volných, ale mezi C1 bude husto. Mimo jiné přijede Daniel Hentschel z Německa, Rakušan Markus Ameseder, nebo Švýcar Simon Neidhart s Performery, ale také Němec Sven Kahnt a Rakušan Hötzendorfer s Pacemakery. Mezi sportovními prototypy nad 1400ccm pojede Rakušan Martin Kehrer a Jürgen Kappeler na Caterhamu Hayabusa resp. Radicalu SR3 RS a Jiří Švec s Peugeotem Spyder 207. Caterhamy do 1600ccm okusí v Mostě Marek Svačinka a Marek Bláha se Simonem Agliettim.

Nad 1600 C4 pojede nově Ondřej Hejduk a Jakub Kirchner, ale také Martin a Jakub Křečkové. C5 patři KTM X-Bow Radima Havlíka, Miroslava Šimona a Jan Marečka. Skupina D neboli formule hlásí také plný rošt, tedy kromě D1, do které se tentokrát nezvykle nikdo nepřihlásil.

V D2 pro objem do 1400ccm s automobilovým motorem přivítá na dráze mosteckého autodromu plejádu historických monopostů Estonia 21, neboli také Tark Kavor s jezdci Heidickem, Ahnertem, nebo Schulzem, dále pak Petera Benze na MT77, Veroniku Krejsovou s MTX 1-03 nebo nováčka Ondřeje Fuka s Tomisem 99-02. D3 do 1600ccm se předvede nováček Niklas Meisenzahl s F-ADAC, se stejným vozem Heiko Werner, Melkus 90 Nils Holger Wilms, nebo Martin Kuntze s Estonií 25. D4 pro dvoulitrové monoposty má přihlášené jezdce Bulhara Ilieva, Němce Rädleina, Radka Kroupu a Lubomíra Škardu na formulích Renault, ale i nováčka Henry Clausnitzera s Formel Ford, či nově Honzu Riegera, který se malým objemem pustil do dvoulitrů. Nad 2000ccm si v Mostě pozávodí Němci Ralfa Bürger a Gläser s F4 Tattus a Čech Jan Čížek s Martini Renault 2,2ltr.

Rošt zdá se být před prvním kláním naplněný, přijďte zafandit svým favoritům, nebo nasát atmosféru jedněch z prvních letošních okruhových závodů na autodromu v Mostě, který jezdce přivítá novým povrchem. Tak v Mostě v neděli 3. dubna s vůní benzínu Carboniacupu nashledanou!

Vladimír Rožánek