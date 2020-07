Obecně prospěšná společnost Život dětem spustila nový projekt - online Srdíčkové dny. Lidé tak mohou přispět na léčbu, rehabilitace nebo zdravotní pomůcky vážně nemocným dětem po celé České republice prostřednictvím webové stránky www.srdickovedny.cz.

Srdíčkové dny se přesunuly z ulic na internet. | Foto: Život dětem

"Přestože koronavirová epidemie na nějaký čas téměř zastavila svět, Život dětem nepolevuje ve svém úsilí a nadále soustřeďuje své veškeré úsilí na pomoc vážně nemocným dětem a jejich rodičům, kteří se o ně starají. Právě aktuální situace přispěla k tomu, že se veřejná sbírka Srdíčkové dny po dvaceti letech přesunula z ulic také na internet. Místo od dobrovolníků, kteří třikrát ročně nabízejí ve všech koutech České republiky kolemjdoucím tradiční srdíčka, případně magnetické záložky do knih či sešitů ve tvaru srdíčka nebo tolik oblíbené magnetky, si můžete sami zakoupit virtuální srdíčko v sedmi různých barvách a přispět tak k cílové částce 1 500 000 Kč. Ráda bych vyzvala všechny lidi, kterým není osud vážně nemocných dětí lhostejný, zapojte se společně s námi do Srdíčkových dnů na internetu. Nasbírejte všech sedm sbírkových předmětů pro štěstí! Dáte tak mnohým dětem a jejich blízkým onu pověstnou a tolik potřebnou naději na to, že jejich tíživý osud se může přinejmenším zlepšit, v ideálním případě obrátit v dobré a navíc jistotu, že se svým trápením nejsou sami a v případě potřeby najdou pomocnou ruku. Sbírkové webové stránky jsou vám k dispozici s letnímu Srdíčkovými dny až do konce letních prázdnin,“ apeluje ředitelka obecně prospěšné organizace Život dětem Maria Křepelková.